Cocainorso: ecco come il protagonista del film è stato portato in vita sullo schermo

Tratto da una storia vera, Cocainorso (GUARDA IL TRAILER) racconta le vicende di un orso che, dopo aver ingerito un ingente quantitativo di droga, diventa un grande pericolo per la gente che incontra. L’animale, soprannominato Cokey, è stato portato in vita sullo schermo in digitale dalla Wētā FX e talvolta sul set dall’ “interprete di orsi” Allan Henry, che in precedenza si era allenato con Andy Serkis. “Sapeva benissimo come camminare come un quadrupede usando le protesi“, ha raccontato la regista, Elizabeth Banks, in un’intervista con EW. “È un’intero set di abilità. Ci sono pochi interpreti al mondo che sono davvero specializzati in questo“.

Il risultato è un orso perfetto che ruggisce, sniffa droga da parti del corpo squarciate e trascina ignari escursionisti nel sottobosco senza alcun rimorso. Infatti, nel pantheon degli orsi dello schermo, Banks scommette che Cokey è di gran lunga il più feroce: “Supera l’orso di Revenant in ogni occasione“.

La regista spiega poi cosa l’ha spinto a realizzare il film, dopo essere venuta a conoscenza della storia:

Ho provato molta simpatia per l’orso. Come se questo, che nella vita reale è morto dopo aver ingerito tutta questa coca, fosse una sorta di danno collaterale in questa guerra agli stupefacenti. E ho pensato: “Bene, allora questo film può essere una storia di vendetta per l’orso“. E questo mi ha dato un punto di vista e una ragione per realizzarlo. C’è un vero messaggio qui: Non dobbiamo scherzare con la natura, la natura vincerà.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Cosa ne pensate delle parole di Elizabeth Banks su Cocainorso? Lasciate un commento!

FONTE: EW