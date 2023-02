Cocainorso: Elizabeth Banks parla del dono fattole da Ray Liotta

Dopo aver omaggiato l’attore scomparso l’anno scorso, Elizabeth Banks è tornata a ricordare Ray Liotta ringraziando l’attore di Coicainorso per un regalo ben preciso.

Come raccontato a Yahoo! Entertainment durante la promozione del film:

Sono così grata che abbia valorizzato il film con la sua presenza e che si sia fidato di me come regista. Sono una regista donna, volevo realizzare un grosso film con molta azione e CGI, un film muscolare, quasi mascolino.

C’è gente a Hollywood che mi ha detto: “Non credo tu possa dirigere quelle cose perché non so se gli attori maschi ti seguirebbero”. Vorrei rispondergli: “Quando Henry Hill ti segue, puoi fare qualunque cosa tu voglia”. Ecco il regalo che mi ha fatto Ray, mi ha donato la sicurezza di poter dirigere chiunque in qualunque cosa.