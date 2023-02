Cocainorso: la regista e i produttori riflettono sui rischi del film

Cocainorso (GUARDA IL TRAILER) nuovo film di Elizabeth Banks, uscirà nelle sale statunitensi a fine febbraio.

Tratto da una storia vera, la pellicola racconta le vicende di un orso che, dopo aver ingerito un ingente quantitativo di droga, diventa un grande pericolo per la gente che incontra. Uno spunto decisamente poco convenzionale di cui la regista, che arriva dal flop dell’ultimo Charlie’s Angels, è ben consapevole. “Cocainorso è un rischio enorme“, ha detto, con una risatina, in un’intervista con Variety. “Potrebbe compromettere la mia carriera“.

Il film nasce da una sceneggiatura che nel 2019 Jimmy Warden ha proposto alla casa di produzione di Phil Lord e Christopher Miller (registi di The Lego Movie e 21 Jump Street). Lord e Miller hanno portato lo script alla Universal, dove hanno un accordo di prelazione. Nonostante il panorama sempre più difficile per le commedie originali, la presidente della società, Donna Langley, si è impegnata a realizzarlo. “La sceneggiatura mi è sembrata una scelta coraggiosa per distinguersi dalla concorrenza e fare un po’ di rumore“, le sue parole.

Nei primi mesi della pandemia, l’agente di Banks è entrato in possesso della sceneggiatura e gliel’ha inviata. “Il film mi è balenato davanti agli occhi“, la sua prima reazione. Durante il suo incontro coi produttori, è stata poi molto chiara sulla direzione che voleva prendere per il film. “Aveva un’idea, ed era piuttosto cruenta“, racconta Miller ridendo. “C’erano molte parti del corpo e organi interni“.

In effetti, Banks ha fatto delle ricerche preliminari molto approfondite:

Non consiglio a nessuno di farlo, ma se si va nelle profondità di Internet a guardare i veri attacchi degli animali agli esseri umani, sono f*ttutamente spaventosi. Amo il gore. Sono cresciuta con La casa. Il gore fa parte del divertimento.

Cocainorso vede nel cast anche Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

FONTE: Variety