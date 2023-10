Nel 1973 una trentenne Barbra Streisand si innamora di Robert Redford nel film Come eravamo di Sydney Pollack.

Ora, 50 anni dopo, Streisand sta riscrivendo il finale perché, stando alle parole del marito James Brolin “non aveva senso”. Sta inoltre rimontando la pellicola e rifacendo la color correction.

Racconta Brolin:

Lo sta colorando e aggiungendo delle scene perché non aveva senso. Alla fine non aveva senso la ragione per cui si lasciavano e lo sta quindi riassemblando per il cinquantesimo anniversario.

Come eravamo racconta la tormentata storia d’amore tra un ricco rampollo della borghesia americana (Redford) e una ragazza ebrea e comunista (Streisand). Sullo sfondo prima della Seconda Guerra Mondiale e poi del maccartismo i due si prendono e si lasciano numerose volte, finendo poi per rompere definitivamente. Chissà ora come Streisand riscriverà il finale!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: TheWrap

Classifiche consigliate