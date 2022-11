Come per disincanto: il regista spiega le differenze con Come d’incanto

È da ieri disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus Come per disincanto e vissero infelici e scontenti (GUARDA IL TRAILER ITALIANO), il sequel di Come d’incanto, il film del 2007 diretto da Kevin Lima interpretato da Amy Adams e Patrick Dempsey.

Come per disincanto e vissero infelici e scontenti riunisce i membri del cast originale Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden, oltre a Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays, è diretto da Adam Shankman e include nuove canzoni di Alan Menken e Stephen Schwartz. In una recente intervista rilasciata a margine della promozione della pellicola, il regista Adam Shankman ha potuto parlare delle differenze fra il primo e il secondo film:

È diventata più una storia sulla famiglia. Il primo film era essenzialmente una commedia romantica che, chiaramente, poneva molta attenzione all’elemento di Giselle in quanto pesce fuor d’acqua. Ora quel fattore non c’è più. Ergo, a meno che non volessimo vederla alle prese con dei problemi coniugali con Robert – cosa che di certo non desideravamo – l’elemento di commedia romantica non era più tanto necessario quindi si è trattato di plasmare un nuovo set di regole che potesse infondere a Come per disincanto e vissero infelici e scontenti tutta una nuova energia.

Come per disincanto e vissero infelici e scontenti: la sinossi

Sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva sperato. La periferia ha delle regole completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), che fa sentire Giselle più fuori posto che mai. Frustrata dal fatto che il suo “e vissero per sempre felici e contenti” non sia stato così facile da raggiungere, si rivolge alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l’intera città in una fiaba e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia. Ora Giselle deve affrontare una corsa contro il tempo per annullare l’incantesimo e scoprire cosa significhi davvero “e vissero felici e contenti” per lei e la sua famiglia.

Il film Disney Come per disincanto e vissero infelici e scontenti è disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus dal 18 novembre 2022.

FONTE: The Hollywood Reporter via Screen Rant