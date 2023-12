In un’intervista con THR, Kurt Johnstad, co-sceneggiatore di Rebel Moon, ha parlato diffusamente del suo lavoro, raccontando alcuni retroscena e fornendo alcune anticipazioni sulla versione estesa della parte 1 e sulla parte 2. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Come è noto, quella arrivata su Netflix a Natale è la parte 1 del kolossal di Zack Snyder, che sarà seguita il prossimo aprile dalla seconda, dal titolo la sfregiatrice. Johnstad racconta il processo di scrittura e come si è trovato il punto in cui dividere in due la storia:

Prima che Rebel Moon diventasse due film, abbiamo portato a Shay [Hatten, co-sceneggiatore] circa 95-100 pagine. La sceneggiatura era lì da qualche parte e non saremmo riusciti a rispettare la scadenza che ci eravamo prefissati. Zack aveva altri impegni. Stava facendo la Zack Snyder’s Justice League e non ci sono molte ore in un giorno. Quindi mi ha chiesto: “Ti dispiace se coinvolgo Shay?”. E io: “Assolutamente no, se ti fidi di lui”. Così lo abbiamo coinvolto e Shay, che è stato un partner straordinario, ha iniziato subito a lavorare. Alla fine del lavoro di tutti e tre, siamo passati dalle 95 o 100 pagine che avevamo io e Zack a più di 200 pagine. Sapevamo di non poter consegnare una sceneggiatura di oltre 200 pagine, quindi ci sono molte bozze in cui l’abbiamo ridotta. La più snella è stata di 136 o 138 pagine.

E Zack, nella sua saggezza, ha detto: “Stiamo perdendo tutta la mitologia. Stiamo perdendo i personaggi. Non possiamo farlo”. Così siamo tornati alla bozza principale e ci siamo chiesti: “Qual è la storia migliore?“. E poi abbiamo iniziato a cercare un punto in cui poterla spezzare, e l’abbiamo trovato all’unanimità. Ci siamo detti: “È proprio qui, se creiamo un altro finale e facciamo alcune cose su entrambi le parti per rafforzare il motivo per cui abbiamo creato un cliffhanger lì“. In pratica è così che abbiamo realizzato entrambi i film, e le loro bozze per le riprese erano poco meno di un centinaio di pagine ciascuna.