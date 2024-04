In Come un tuono, film drammatico diretto da Derek Cianfrance nel 2013, Bradley Cooper interpreta il poliziotto Avery Cross, protagonista della seconda parte della pellicola. Poco prima dell’inizio delle riprese, l’attore però era sul punto di rinunciare al ruolo, dopo che lo script era stato modificato drasticamente.

Questo è l’aneddoto raccontato dal regista durante un evento organizzato da Indiewire:

Avevo dato a [Darius Marder, sceneggiatore] lo script e lui aveva un sacco di appunti, e in un certo senso ero d’accordo con molte delle cose che diceva. Così abbiamo riscritto ogni parola tra le 10 settimane e le 6 settimane [prima dell’inizio delle riprese]. Ricordo di aver dato a Bradley Cooper la copia di Come un tuono, la nuova sceneggiatura, e di aver ricevuto un suo messaggio vocale che diceva: “Voglio solo farti sapere che ho letto la nuova bozza e mi tiro fuori. Non è il film che avevamo concordato di fare“.