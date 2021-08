Sono bastati i due giorni di anteprime per far conquistare la vetta della classifica italiana a: il ritorno della popolare coppia Cortellesi / Albanese si è dimostrato un successo, balzando al primo posto della top-ten con due soli giorni di sfruttamento, ovvero sabato 14 e domenica 15 agosto. In questi due giorni il film ha incassato 268 mila euro, un risultato promettente in vista dell’uscita in sala ufficiale il 26 agosto. La scelta di fare queste anteprime sembra sia stata azzeccata, in un weekend storicamente moscio quanto a incassi e azzoppato ulteriormente dall’obbligo del Green Pass, che sta causando qualche malumore tra gli esercenti.

Scivola al secondo posto The Suicide Squad: Missione Suicida, con altri 178 mila euro (e un calo di quasi l’80%): il film di James Gunn arriva così a 1.2 milioni di euro. Al terzo posto apre Free Guy – Eroe per caso, con 172 mila euro che diventano 218 mila euro in cinque giorni. Il film con Ryan Reynolds, essendo indirizzato soprattutto ai giovani, sembra sia stato particolarmente penalizzato dal Green Pass: vedremo se nei prossimi giorni e nelle prossime settimane avrà modo di recuperare terreno.

Quarto posto per Jungle Cruise, con altri 83 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro, mentre al quinto posto Old incassa 36 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 12-15 AGOSTO 2021

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 268.774 / € 268.774 THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 178.488 / € 1.217.543 FREE GUY – EROE PER GIOCO – € 172.952 / € 218.914 JUNGLE CRUISE – € 83.287 / € 1.415.100 OLD – € 36.088 / € 1.414.172 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 27.384 / € 1.686.204 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 24.485 / € 117.354 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 14.837 / € 1.171.865 BLACK WIDOW – € 12.823 / € 4.740.249 NOMADLAND – € 7.171 / € 1.631.295

Fonte: Cinetel