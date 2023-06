Per un po’ pareva che Commando, il film diretto da Mark L. Lester con Arnold Schwarzenegger, sarebbe tornato nei cinema con un remake scritto da David Ayer (Suicide Squad). Poi però, come spesso e volentieri accade in quel di Hollywood, tutto si è risolto col proverbiale nulla di fatto.

In un recente intervento sulle pagine del Radio Times, lo sceneggiatore di Commando Steven E. de Souza è stato è stato interpellato proprio su questa questione. Lo scrittore non è entrato nel dettaglio della cosa ma ha spiegato come, secondo lui, potrebbe funzionare un remake della pellicola: con The Rock come protagonista.

Hai bisogno di questo personaggio unico e non ne trovi più nei film oggi. Penso che lo potresti fare con The Rock, ma The Rock non farebbe un reboot di qualcosa. Non credo che varrebbe la pena fare un reboot, ma, in caso, metteteci il finale originale!

Il perché di questa chiusura lo trovate spiegato nel link più in alto.

