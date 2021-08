Nel corso di un’intervista per Wired ha parlato di tutti i suoi progetti in cantiere, tra cui, ora in post-produzione.

Il regista lo ha definito il suo film “più folle” e ha spiegato di voler realizzare qualcosa di inaspettato:

Quello che volevo fare era rispondere alla domanda: “Cos’è che la gente si aspetta di meno da questo franchise?”. Oh, trovato: una storia d’amore in piena regola!

Ha poi parlato della tecnologia, confermando di aver impiegato StageCraft, la stessa usata sul set di The Mandalorian. Il regista ha apprezzato lo stile “vecchia scuola” della tecnologia:

Gli attori possono trovarsi immersi nell’ambiente e vedere ciò che tutti gli altri vedono.

Quanto ai prossimi progetti, ha parlato sia di Star Wars, che di Akira, spiegando che ci sta ancora lavorando che non vuole mollare la presa.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia e terminate a giugno, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

I film di Thor e tutte le altre pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel (a eccezione dei due Spider-Man con Tom Holland e L’incredibile Hulk) sono disponibili su Disney+, così come le serie TV prodotte dai Marvel Studios.