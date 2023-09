Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In questo fine settimana, il box-office internazionale è stato dominato da The Nun 2, la pellicola di Michael Chaves che ha messo un nuovo tassello nel mosaico del ben noto Conjuring Universe.

Se avete visto il film – e se state ancora leggendo malgrado il tag spoiler supponiamo di sì – sapete già che c’è una scena mid-credit in cui compaiono Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) che vengono assoldati per un nuovo caso: un vero e proprio gancio narrativo che The Nun 2 lancia in direzione The Conjuring 4.

Nel corso della promozione stampa di The Nun 2, il regista Michael Chaves ha spiegato come questo passaggio si vada a collegare a The Conjuring 4, l’horror che la Warner Bros ha confermato lo scorso aprile alla CinemaCon.

Penso che stiano ancora scrivendo il film. Ci stanno ancora lavorando. Conjuring: Last Rites è in arrivo. Per quanto riguarda l’esorcismo di Maurice, è sempre stato un punto centrale della storia, un segno di riferimento fondamentale nella linea temporale e penso che sia aperto a più interpretazioni. Inoltre, credo che ci siano molte cose che devono allinearsi, quindi potrebbe prendere diverse direzioni. Come spettatore, mi gusterei con estremo piacere sicuramente [un crossover di tutti i demoni di Conjuring, ndr.]. Non posso rivelare ciò che so riguardo a quello che c’è in fase di sviluppo, ma so che stanno preparando un grande finale per “Last Rites” e per quanto riguarda chi o cosa ci sarà… non voglio rivelare alcun spoiler.

