A novembre dell’anno scorso, durante la promozione del prequel di Hunger Games, il regista Francis Lawrence spiegava che per lui Constantine 2 era un progetto decisamente più prioritario rispetto a Io sono leggenda 2 (ECCO I DETTAGLI).

Se il film si farà o meno non è ancora chiaro, ma in un’intervista l’interprete di Gabriele nella pellicola del 2005, Tilda Swinton, ha ammesso di escludere un suo coinvolgimento.

Mi dispiace doverti dire che non so nulla di questo sequel tranne che ho sentito dire che lo faranno. A meno che non siano molto in ritardo nel chiamarmi, non credo che Gabriele tornerà a sbattere le sue ali. Ho sentito un’indiscrezione però, non so se l’hai sentita anche tu, ovvero che Keanu interpreterà Gabriele. Sarebbe bellissimo.