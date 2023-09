A quanto pare La meravigliosa storia di Henry Sugar, presentato oggi fuori concorso all’80esima edizione del Festival di Venezia, è solo il primo di ben quattro cortometraggi di Wes Anderson tratti dalle opere di Roald Dahl.

Netflix ha infatti annunciato i titoli degli altri tre corti, che usciranno uno dopo l’altro dal 27 al 30 settembre sulla piattaforma streaming.

Wes Anderson spiega ciò che chi ha visto La meravigliosa storia di Henry Sugar già sa (leggi la recensione): “Quando ho avuto l’illuminazione, l’idea è stata: sono interessato sia al modo in cui Dahl racconta le storie, sia alla storia stessa. Se lo faccio usando le sue parole, le sue descrizioni, allora saprò come farlo”. E infatti l’adattamento non è un adattemenro: il cast recita le parole stesse dell’autore, che vediamo interpretato da Ralph Fiennes.

Questi i quattro corti con titoli, date e sinossi:

LA MERAVIGLIOSA STORIA DI HENRY SUGAR

Data: 27 settembre

Trama: Un ricco uomo scopre che un guru riesce a vedere senza i suoi occhi e cerca di imparare la tecnica per barare a carte.

Cast: Ralph Fiennes (Roald Dahl, Policeman), Benedict Cumberbatch (Henry Sugar, Max Engelman), Dev Patel (Dr. Chatterjee, John Winston), Ben Kingsley (Imdad Khan, Croupier), Richard Ayoade (Dr. Marshall, Yogi)

Durata: 39 minuti

THE SWAN

Data: 28 settembre

Trama: Una storia su un piccolo e geniale ragazzino perseguitato da due grossi e idioti bulli.

Cast: Rupert Friend (Narrator), Ralph Fiennes (Roald Dahl), Asa Jennings (Peter Watson)

Durata: 17 minuti

THE RATCATCHER

Data: 29 settembre

Trama: Storia di un cacciatore professionista di topi.

Cast: Richard Ayoade (Editor/Reporter), Ralph Fiennes (Rat Man), Rupert Friend (Claud)

Durata: 17 minutes

POISON

Data: 30 settembre

Trama: Un uomo scopre un serpente velenoso addormentato nel suo letto.

Cast: Dev Patel (Woods),Benedict Cumberbatch (Harry), Ralph Fiennes (Roald Dahl), Ben Kingsley (Dr. Ganderbai)

Durata: 17 minutes

