Secondo le ultime indiscrezioni Warner Bros. Discovery sarebbe pronta ad archiviare definitivamente Coyote vs. Acme, progetto cinematografico che ha attraversato diverse fasi turbolente.

C’è chi però il film lo vuole vedere in sala. Tra questi anche Eric Bauza, doppiatore e comico statunitense che presta la propria voce a personaggi dei Looney Tunes come Bugs Bunny e Daffy Duck.

Dal palco degli Annie Awards l’attore ha lanciato l’hashtag #ReleaseCoyoteVsACME.

Trovate il suo intervento qua sotto:

Coyote Vs. Acme, lo ricordiamo, doveva uscire al cinema il 21 luglio 2023 prima che la Warner Bros. lo sostituisse con Barbie rimandandone l’uscita e poi cancellandola definitivamente. Insomma, a meno che nei prossimi giorni non si faccia avanti un compratore realmente interessato, Coyote vs. Acme non vedrà mai la luce degli schermi, piccoli o grandi che siano.

