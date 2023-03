Creed 3: anche se Rocky non c’è, il “DNA di Stallone” è in tutto il film secondo Michael B. Jordan

Dopo essere stato il protagonista di ben sei film di Rocky ed essere apparso nei primi due Creed, in Creed 3 (LEGGI LA RECENSIONE) Sylvester Stallone sarà per la prima volta assente dalla saga nata nel 1976 e proseguita recentemente con gli spin-off dedicati al figlio di Apollo Creed.

Durante gli impegni stampa per la pellicola, Michael B. Jordan, interprete di Adonis Creed e qua per la prima volta anche regista del film, è tornato a parlare dell’assenza di Rocky spiegando che:

Per prima cosa: il DNA di Rocky e di Stallone è in tutti i film del franchise. Non puoi avere questi film prescindendo da questo elemento. Quello spirito da eterno sfavorito, da underdog, si collega direttamente a quello che alberga in ognuno di noi. Penso che quello che le persone amano di questi film sia proprio il vedere delle persone che attraversano difficoltà indicibili riuscendo a emergere daalle loro ceneri e a raggiungere la cima della montagna. È un elemento con cui si stabilisce una connessione con il pubblico. Le persone entrano in relazione con i personaggi che percepiscono come loro simili ed è questo che volevamo fare con Adonis Creed.

In aggiunta al mancato ritorno di Stallone in Creed 3, Michael B. Jordan ha potuto toccare, durante le interviste per la promozione della sua pellicola, anche un’altra questione di cui ha già parlato in passato, ovvero come l’opera sia influenzata anche dalle dinamiche degli anime nell’impostare la relazione fra Adonis e il suo rivale, Damian Anderson:

Senza dubbio mi sono ispirato a Ed e Alphonse di Fullmetal Alchemist. Ma anche a Goku e Vegeta di Dragon Ball, Bakugo e Midoriya di My Hero Academia. E dico questi solo per citarne qualcuno. Quando guardi gli anime, puoi constatare che ci sono questi toni spesso molto comuni, tematiche, sentimenti che hanno spesso e volentieri a che fare con le sfide che l’eroe deve affrontare e il più delle volte nascono proprio dal fatto che hanno un migliore amico o un rivale che è proprio quello che li sfida in diverse maniere. Gli anime raccontano queste tematiche ed emozioni in modi differenti. E per me è stato naturale ispirarmi a essi.

Trovate tutte le informazioni su Creed 3 nella nostra scheda!

FONTE: Hot 97 su YouTube, Polygon