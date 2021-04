Nel commento, Sylvester Stallone ha specificato che Creed 3 si farà ma che lui non comparirà nel cast.

A marzo, abbiamo appreso che Creed 3 sarà diretto da Michael B. Jordan e arriverà nei cinema americani nel week-end del Giorno del Ringraziamento del 2022.

Jordan ha spiegato così la sua decisione:

La regia è sempre stata una cosa cui aspiravo, ma dovevano esserci le giuste circostanze. Creed 3 rappresenta tutto questo ed è arrivato in un momento della mia vita in cui sono maturato e sicuro di me, sono cresciuto professionalmente e personalmente imparando da dei grandi come Ryan Coogler e, più di recente, Denzel Washington. Questo franchise e le tematiche di Creed 3 in particolare sono molto importanti e personali per me.