è stato presentato al Festival di Cannes, e dopo le prime reazioni online ecco arrivare le recensioni della stampa internazionale, che sembra aver accolto piuttosto positivamente il nuovo film dicon Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, almeno a giudicare dalle critiche raccolte da MetaCritic

Vi riportiamo alcuni estratti:

LA Times – È meraviglioso che Cronenberg sia tornato e si possa ammirare il suo talento intatto e inarrivabile nel saldare le formulazioni dell’horror e della fantascienza al cinema delle idee.

Indiewire – È Cronenberg fino al midollo, completo con un buon numero di svolazzi autoriali e slogan. Allo stesso tempo, tuttavia, questa nebulosa e stranamente fiduciosa meditazione sulla macro-relazione tra vita organica e materia sintetica si ricollega con i suoi classici per come si spinge oltre di essi.

The Playlist – Una sceneggiatura più parlata e ricca di trama del solito, che si spinge nelle fazioni clandestine in guerra che ricordano Scanners, tramuta l’inerzia in introspezione meritevole del viaggio.

The Guardian – È un pianeta straordinario quello su cui Cronenberg ci fa atterrare, e insiste per farci togliere i carchi prima ancora che siamo sicuri che l’aria sia respirabile.

Screen – Un film intenzionale ma non sterile, inquietante ma troppo realistico per impaurire realmente, sebbene si possa dire che tenta di fondere le paure del body horror con i cambiamenti climatici.

Telegraph – L’interpretazione migliore è quella di Sedoux. Ma al contrario di Crash di Cronenberg, che sconvolse Cannes nel 1996, non c’è nulla che sconvolga in Crimes of the Future – requisito necessario per qualsiasi vero film scandaloso da festival.

TheWrap – Nei momenti più memorabili, Cronenberg crea immagini visceralmente indipenditabili che spaventano, sì, ma provocano anche con idee grandi e scioccanti su noi stessi: la mostruosità della malattia, il forse inevitabile ibrido tra corporeo e meccanico, la determinazione di sé.

THR – Il film offre più misteri di quanti ne risolva. Tuttavia, le incredibili interpretazioni di Viggo Mortensen e Léa Seydoux come artisti performativi le cui tele sono gli organi interni trascineranno i curiosi al cinema.

EW – Non c’è molto da capire a livello logico, perché ben poco viene rivelato. Questo lascia al dotato cast del film di Cronenberg il lavoro di costruire intrigo ed emozione su una pagina in gran parte bianca.