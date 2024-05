Per più di dieci anni, i Marvel Studios hanno dominato il box-office globale poi, negli ultimi anni, la parola “crisi” si è rapidamente insinuata nella narrazione sullo studio guidato da Kevin Feige and co per colpa di alcune produzioni che, fra cinema e TV, non sono state all’altezza di quanto fatto in precedenza.

Su Disney+ sono state diverse le serie Tv del Marvel Cinematic Universe a non aver lasciato il segno mentre, al cinema, nonostante alcune pellicole come Doctor Strange nel Multiverso della follia, Black Panther: Wakanda Forever, Guardiani della Galassia 3, Thor: Love and Thunder e, soprattutto, Spider-Man: No Way Home (realizzato insieme a Sony) abbiano effettivamente avuto un buon riscontro commerciale – anche se magari accompagnato da un apprezzamento critico più tiepido di un tempo – altre come Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels hanno floppato pesantemente al box-office. Proprio quest’ultima pellicola citata ha regalato alla Disney, con un passivo di 237 milioni di dollari, la prima posizione nella classifica dei più grandi tonfi commerciali del 2023.

I Marvel Studios hanno imparato la lezione

E della crisi dei Marvel Studios hanno parlato, insieme ad Empire, Kevin Feige, Presidente e direttore creativo dello studio, e il co-presidente Louis D’Esposito.

Proprio quest’ultimo dice:

È stato un periodo difficile. Se fossimo rimasti sempre al top, sarebbe stata la cosa peggiore che ci potesse capitare. Abbiamo subìto un piccolo colpo d’arresto, ma stiamo tornando più forti. Forse quando si fa troppo, si diluisce troppo il tutto. Non faremo più così. Abbiamo imparato la lezione. Forse due o tre film all’anno e una o due serie Tv, invece di fare quattro film e quattro serie.

D’Esposito vede proprio in Deadpool & Wolverine l’avvio di questa fase di ripresa dei film Marvel. E su questo, che rappresenta l’unico film Marvel Studios in uscita nel 2024, Kevin Feige aggiunge:

È bello poter sostenere e concentrarsi su un unico progetto di richiamo quest’anno. Mi sento molto più a mio agio nell’essere l’outsider. Preferisco essere in grado di sorprendere le persone e superare le aspettative. Sembra che l’ultimo anno, che è stato tutto fuorché ideale, ci abbia preparato bene per questo.

