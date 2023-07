È tutto vero: Greta Gerwig, regista di Barbie, dirigerà il reboot di Le cronache di Narnia per Netflix.

L’attrice ha confermato la notizia durante il podcast di Total Film. “Non ci ho preso ancora la mano, ma ho veramente paura, cosa che potrebbe essere positiva. Quando ho paura è sempre un bel segno, perciò magari quando smetterò di temere qualcosa dirò: ‘Forse è meglio non farlo’“.

Ha poi aggiunto: “No, sono terrorizzata. È tutto così straordinario ed emozionante“.

La regista ha poi parlato della possibilità di dirigere un film di James Bond se ne avesse l’occasione: “Oddio, meglio fermarsi alle bambole e ai leoni per il momento. Ma mai dire mai, mi piace tanto [la produttrice] Barbara Broccoli“.

In totale, i romanzi della serie Le cronache di Narnia hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Gerwig dovrebbe dirigere almeno due film della saga.

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate