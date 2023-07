L’anno scorso è giunta notizia che il nuovo adattamento targato Netflix di Le cronache di Narnia, la popolare saga letteraria di C. S. Lewis, sarebbe stato affidato a Greta Gerwig, regista di Piccole donne e Barbie, che vedremo al cinema tra pochi giorni.

L’anno scorso si trattava di voci di corridoio, ma oggi la notizia è stata confermata dal New Yorker, secondo cui la regista avrebbe una acordo con il colosso dello streaming per scrivere e dirigere “almeno” due capitoli della saga.

In virtù del contratto siglato con la C.S. Lewis Company, Netflix si occuperà della produzione di serie tv e lungometraggi ambientati nel mondo delle Cronache insieme a Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber in qualità di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i romanzi della serie Le cronache di Narnia hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Per la prima volta, grazie a questo accordo, i diritti dei sette libri che compongono la saga sono proprietà di una sola compagnia.

