Film d’animazione targato Dreamworks, I Croods narra di una famiglia di cavernicoli che deve attraversare un territorio sconosciuto quando la sua casa viene distrutta. In una recente intervista video con Penguin Books UK, il paleoantropologo Ludovic Slimak ha commentato l’accuratezza della pellicola, partendo dalla sua fauna:

Vediamo una zanzara gigante. Funziona come un aereo. Dobbiamo capire che in questo periodo, il paleolitico, diciamo 30.000 anni fa, gli animali sono quelli che conosciamo oggi. Ma naturalmente ci sono anche i mammiferi, che appartengono alla famiglia degli Elephantidae, ovvero gli elefanti. Quindi, la fauna che si trova in Europa, ad esempio, sarebbe la stessa che si trova in Africa, con un adattamento alle latitudini settentrionali e agli ambienti freddi. Ma dovrebbe essere qualcosa di conosciuto intorno a noi.

L’esperto si concentra poi sui protagonisti della storia, “una grande proiezione di una famiglia occidentale“:

Il mondo [di Hip, figlia più grande] è chiaramente il nostro mondo. Quindi, non c’è nemmeno bisogno di andare nel passato. Basta andare orizzontalmente in altri continenti e le cose sarebbero molto diverse. E così per i bambini che vivono con tutto il gruppo e quindi è solo una parte. Tutti gli altri possono andare a trovare gli zii e tutti sono responsabili dell’educazione. Non è solo il papà che dice: “Questo è proibito“. E comunque il papà può essere buono. È interessante perché mi rendo conto che nel paleolitico le famiglie avevano lo stesso problema di oggi. [ride] Non so, forse questa famiglia sta parlando della mia famiglia e dei miei figli.

La famiglia preistorica, la famiglia paleolitica è contraria alle innovazioni perché rappresentano una sorta di pericolo. Questa società è, in definitiva, come quella di oggi: dobbiamo obbedire a certe regole, a un certo modo di apparire socialmente. E quando cambiamo questo modo, non ci piace. Non c’è società a cui piaccia davvero il cambiamento. Hanno delle regole e sulla base di queste regole la società stessa può riprodursi e continuare a vivere. È molto interessante. C’è qualcosa di vero.