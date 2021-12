Spider-Man: No Way Home

Con la complicità dell’arrivo nei cinema di Spider-Man: No Way Home (LEGGI LA RECENSIONE) e l’arrivo di Doctor Strange nel multiverso della pazzia nei cinema previsto per il prossimo maggio 2022, il nome di Sam Raimi è tornato inevitabilmente a occupare con una certa stabilità i titoli e gli articoli della stampa di settore.

Chiaramente in questo articolo non toccheremo minimamente la questione di chi appaia o meno nel terzo film di Spider-Man con Tom Holland arrivato nei cinema italiani lo scorso mercoledì. I vari materiali promozionali approdati in rete nelle settimane e nei mesi scorsi hanno però mostrato, in maniera molto chiara, che alcuni personaggi provenienti dai film dell’Uomo Ragno del già citato Sam Raimi e da quelli di Marc Webb avrebbero fatto ritorno.

Fra quelli “presi in prestito” dagli Spier-Man di Sam Raimi troviamo il Doc Ock di Alfred Molina e il Green Goblin di Willem Dafoe. Nel corso dei tre film della saga concepiti dal papà di la casa e L’armata delle tenebre, sono però comparsi svariati attori e attrici (ma anche registi) al tempo più o meno noti che, magari, potreste aver dimenticato.

Ecco un pratico vademecum per rinfrescarvi la memoria sui cammei della vecchia Trilogia di Spider-Man.

Lucy Lawless

La protagonista di Xena appare nel primo Spider-Man con un look punk. La vediamo intenta a fare un commento ammiccante verso L’Uomo Ragno. Nella vita di tutti i giorni, Lucy Lawless è sposata, dal 1998, col co-creatore di Xena nonché storico partner produttivo di Sam Raimi Robert Tapert.

Joe Manganiello

Prima di Deathstroke, prima di Alcide Herveaux, Joe Manganiello è stato il primo Flash Thompson cinematografico.

John Landis

Il cammeo del papa di Blues Brothers e di Una poltrona per due potrebbe passare facilmente inosservato ai meno e alle meno attente. Lo vediamo intento a operare Doc Ock e morire abbastanza in fretta.

Emily Deschanel

Un anno prima di cominciare il lungo viaggio televisivo di Bones, Emily Deschanel era avvistabile in Spider-Man 2 intenta a dare a Peter Parker una pessima notizia: le pizze erano state consegnate in ritardo rispetto a quanto stabilito, ergo non le avrebbe pagate.

Daniel Dae Kim

Poco prima di precipitare sulla misteriosa isola di Lost col volo Oceanic 815, Daniel Dae Kim ha prestato servizio nel laboratorio di Doc Ock.

Octavia Spencer

L’Oscar come migliore attrice non protagonista sarebbe arrivato nel 2012 con The Help. In Spider-Man la vediamo come addetta al check-in dell’incontro di wrestling con Sega Ossa.

Randy Savage

E restando in tema con la segnalazione precedente, a interpretare Sega Ossa era il leggendario wrestler Randall Mario Poffo, più conosciuto come “Macho Man” Randy Savage. L’icona dell’ex WWF è morta il 20 maggio del 2011 a causa di un infarto mentre si trovava alla guida della sua macchina. Aveva 59 anni.

Elizabeth Banks

L’ascesa a vera e propria star sarebbe cominciata un po’ dopo, grazie ai 15 episodi di Scrubs in cui è apparsa. Nella saga di Spider-Man di Raimi Elizabeth Banks è stata Betty Brant, l’iconica segretaria di J Jonah Jameson e del Daily Bugle.

Joel McHale

Il Jeffrey Winger di Community è stato un addetto di banca poco amichevole in Spider-Man 2.

Bryce Dallas Howard

Qualche anno prima di avere a che fare con dei dinosauri clonati e con la regia di The Mandalorian, Bryce Dallas Howard ha vestito i panni di Gwen Stacy in Spider-Man 3.

Bruce Campbell

L’attore feticcio, nonché grande amico di Sam Raimi compare in tutti e tre i film della saga. Qua sotto trovate un video con tutti i suoi cammei:

