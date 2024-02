In rete è approdata la prima clip tratta da Damsel, il film con Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes) diretto da Juan Carlos Fresnadillo in arrivo su Netflix dall’8 marzo.

La potete ammirare qua sotto:

You could cut the tension with a sword.

Nel cast, oltre a Millie Bobby Brown, anche Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett e Robin Wright.

Questa la logline ufficiale di Damsel:

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.