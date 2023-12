Thunderbolts, nuovo cinecomic Marvel, uscirà nelle sale a luglio 2025. Il suo cast principale è già stato definito ma, come di consueto, non si sprecano le voci su possibili apparizioni di altri personaggi. Tra questi, il Barone Helmut Zemo, interpretato da Daniel Brühl in Captain America: Civil War e nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

In un’intervista con ScreenRant, l’attore ha commentato i rumor, dichiarando:

È sempre un argomento delicato: cosa si può dire? Cosa non si può dire? È un universo così complesso, ne capisco forse solo l’1%. Ci sono certe opportunità, ci sono certe costellazioni di cui potreste far parte più che in altre. Ma è tutto un grande se e un grande punto interrogativo. Ma ancora una volta, se [Thunderbolts] fosse stato uno dei progetti per Zemo, non starei girando qui in Australia con Ron Howard [il suo nuovo film, dal titolo Origin of Species]. E [se] il destino riportasse Zemo un’altra volta [nell’UCM], probabilmente non direi di no.

Nel cast di Thunderbolts troviamo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan di ritorno nei panni del Soldato d’inverno. Tra i nuovi ingressi anche Ayo Edebiri, l’attrice di The Bear.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il Barone Zemo in Thunderbolts? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate