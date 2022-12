Daniel Craig non rimpiange di aver chiuso con 007

No Time To Die

Daniel Craig è attualmente “in scena” su Netflix in Glass Onion: Knives Out, e l’ex James Bond ha partecipato al podcast Best of Today di BBC Radio 4 in cui ha proprio avuto modo di parlare del suo congedo dalla saga di 007.

LEGGI – Come ha fatto Daniel Craig a non rimanere incastrato in James Bond e a diventare Benoit Blanc

Quando è stato chiesto a Craig se avesse qualche rimpianto nell’aver deciso di chiudere con il ruolo. La sua risposta è stata:

No, assolutamente no. Ho avuto 17 anni incredibilmente fortunati della mia vita per poterlo mettere in scena. Voglio letteralmente passare i prossimi 20 anni della mia vita a cercare di sganciare il tutto e provare a metterlo in un posto definito, perché è stato incredibile. L’ho lasciato dove volevo lasciarlo. E mi è stata data la possibilità di farlo con l’ultimo film.

Craig, ricordiamo, ha vestito per l’ultima volta i panni dell’agente 007 in No time to die.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Variety