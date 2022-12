Daniel Craig è tornato nei panni di Benoit Blanc in Glass Onion, il sequel di Cena con delitto – Knives Out, la pellicola scritta e diretta da Rian Johnson arrivata nelle sale nell’autunno del 2019.

Probabilmente ricorderete che il primo film è stato amato dalla critica e dal pubblico e ha anche suscitato una caterva di discussioni di apprezzamento online per il look a base di maglione bianco sfoggiato da Ransom Drysdale, il personaggio interpretato da Chris Evans.

Una popolarità, quella del capo d’abbigliamento indossato da Ransom Drysdale, di cui era consapevole anche lo stesso attore che ha poi contribuito a incrementare notevolmente il tasso di fama social del film postando una foto del suo cane Dodger agghindato come il personaggio che ha impersonato nel giallo di Rian Johnson.

Durante le attività stampa di Glass Onion il protagonista del film Daniel Craig non ha perso occasione per prendere un po’ in giro il collega durante un’intervista concessa alla BBC ammettendo di non riuscire a spiegare perché quel look sia diventato così popolare.

È quello che proprio non riesco ad afferrare. Non capisco. Cioè, è Chris Evans che indossa un maglione. È come se fosse nudo, o nudo dalla vita in giù, con addosso un maglione. Ma andiamo, sta solo indossando un maglione!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Glass Onion – Knives Out, il film di Rian Johnson con Daniel Craig, è disponibile in esclusiva streaming su Netflix.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: BBC via The Hollywood Reporter