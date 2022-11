Daniel Radcliffe rivela qual è il film di cui va più fiero

In occasione della promozione del suo nuovo film, Weird: The Al Yankovic Story (GUARDA IL TRAILER), in arrivo in streaming questo weekend negli Stati Uniti, il protagonista, Daniel Radcliffe, ha rivelato di quale film a cui ha preso parte va più fiero.

In un’intervista video con GQ, l’attore ha citato Swiss Army Man – Un amico multiuso, film del 2016 diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert (aka Daniels) in cui recita al fianco di Paul Dano.

Ecco perché:

Mi hanno detto spesso: “È una follia. È un’idea così folle. Come ti hanno convinto?” A me non sembrava… non sembrava un film normale. Ha ovviamente degli elementi fantastici e folli, ma quando ho parlato con loro [i Daniels], ho visto i loro video e ho letto la sceneggiatura, ho pensato “Sì, voglio essere coinvolto“. E per molto tempo non ho saputo cosa avrei fatto nei panni del personaggio. Non avevo idea di cosa sarebbe stato Manny e alla fine sono andato sul set e mi sono messo nelle loro mani, perché sapevano esattamente cosa volevano che fosse. È stata una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto e probabilmente quella di cui vado più fiero.

Nel film, l’attore interpreta un cadavere parlante con cui un uomo naufragato su un’isola deserta (Paul Dano) stringe amicizia, per cercare insieme una via di fuga. Vi ricordiamo che, dopo Swiss Army Man, i Daniels hanno realizzato Evertything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE) film campione d’incassi in patria da poco uscito nelle sale italiane. Al centro della trama, un’anziana immigrata cinese che viene coinvolta in un’avventura folle, in cui lei sola può salvare il mondo esplorando altri universi che si connettono con le vite che avrebbe potuto condurre.

