Negli Stati Uniti, si stanno diffondendo i cinema che offrono cibo e bevande durante la proiezione. Iniziativa che non piace proprio a Danny McBride, attore visto in Strafumati e Facciamola finita. Ecco le sue parole in un’intervista con GQ:

Lo odio, non lo sopporto. Inoltre non credo che abbia senso abbinare l’alcol al cinema. Devi pisciare. L’alcol non ti fa venire voglia di alzarti e liberarti? Non si vuole stare seduti, bere birra e stare tranquilli. Non avrei alcun interesse ad andare a vedere un film e a farmi una birra IPA. Mi addormento e basta.

L’attore, al contrario, pensa che erba e film “si abbinano perfettamente, c*zzo“. Con gli amici di lunga data David Gordon Green e Jody Hill aveva a un certo punto accarezzato l’idea di aprire un cinema con un dispensario al suo interno, che si sarebbe chiamato Green Screen. “Se andassi in un cinema e mi dicessero: ‘Ecco i tuoi popcorn e dell’erba, c*zzo’, credo che sarebbe una combo fantastica“. Green allora si è chiesto: “Perché non ne abbiamo fatto nulla?“. “Siamo troppo occupati“, la risposta di McBride.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: GQ

Classifiche consigliate