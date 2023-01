Dave Bautista esclude di poter interpretare Bane nel nuovo DCU, le precisazioni dell’agente

Come abbiamo visto alcune ore fa, Dave Bautista vorrebbe entrare a far parte del DC Universe di James Gunn, ma non nei panni di Bane a quanto pare.

In un’intervista con Insider, l’attore ha infatti ammesso:

Ne ho parlato con James, ma credo che la direzione a cui sta puntando è di riavviare completamente quell’intero universo. Vuole ripartire da capo e con un cast più giovane e fresco, ed è necessario.

Per ridare vita al DC Universe, bisogna ripartire da zero e con attori più giovani. Bisogna pianificare i prossimi 15 anni e non credo lo si possa fare con me. E lo capisco.

Senza contare che non voglio interpretare un personaggio a cui non potrei rendere giustizia e non credo che a questo punto della mia carriera io possa rendere giustizia a Bane. Non so se sarei in grado di gestire la parte fisica e non credo che avrei la longevità per pianificare una serie di film. Non so se sarei la persona giusta.