È troppo presto, ma devo dire che ho parlato con Rian e conoscono molto bene la sua filmografia e i film colossali che ha realizzato. La cosa per cui ero più emozionato, però, è stato discutere dei suoi episodi di Breaking Bad, perché adoro Breaking Bad. Vedere quello che ha fatto in quella serie e il modo in cui ha diretto gli attori sono esattamente le cose che mi intrigano di più. Anche io voglio essere diretto in quel modo.