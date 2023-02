Dave Bautista vorrebbe prendere parte a una commedia romantica

La carriera al cinema di Dave Bautista può già contare su una galleria molto variegata di personaggi, ma c’è un genere che ancora manca all’attore e non esiterebbe a frequentarlo.

In un’intervista a Page Six, l’ex wrestler ha infatti condiviso il suo desiderio di prendere parte a una commedia romantica. Ecco le sue parole:

So di non essere il tipico protagonista di una commedia romantica. Sono un po’ ruvido. Ma mi guardo sempre allo specchio e mi chiedo: “Sono così poco attraente? C’è qualcosa di così poco attraente in me che mi esclude da questi ruoli?“. Non lo so. È solo che non mi è mai capitato. Non mi è mai stato offerto di fare una commedia romantica. Ho ancora grandi speranze. Continuerò a cercare.

Vi ricordiamo che potete ritrovare Dave Bautista come uno dei co-protagonisti di Bussano alla porta, nuovo film di M. Night Shyamalan nelle sale dal 2 febbraio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda. A maggio invece tornerà per l’ultima volta nei panni di Drax in Guardiani della Galassia Vol.3. Anche in questo caso, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: Page Six