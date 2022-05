Secondo quanto riportato da Deadline (Suicide Squad) collaborerà con la Miramax per dirigere un action movie con intitolato The Beekeeper che avrà per protagonista

Il progetto è basato su una sceneggiatura di Kurt Wimmer (Salt) e segue un viaggio di vendetta personale di un uomo, il tutto ambientato nel campo dell’apicoltura.

Statham e Wimmer produrranno il lungometraggio insieme a Bill Block della Miramax, mentre Chris Long lo farà per i Cedar Park Studios.

