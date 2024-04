David Corenswet ormai lo conosciamo come l’attore che vestirà i panni di Superman nel nuovo universo DC creato da James Gunn. Il cammino di attore e regista però si era incrociato anche anni fa, in occasione dell’ultimo episodio di I Guardiani della Galassia della Marvel.

Corenswet infatti aveva sostenuto un’audizione per interpretare Adam Warlock, ma non deve aver fatto molta strada nel processo di selezione perché Gunn non si ricorda di lui. Infatti, in risposta a una domanda a tal proposito di un fan, risponde il regista su Threads:

Gliel’ho chiesto e lui ha detto di averlo fatto (il provino ndr), quindi gli credo, ma non me lo ricordo.

Aggiunge inoltre, sempre in risposta alla domanda del fan, che il modo di volare di Superman e quello di Adam Warlock saranno molto diversi: quello del primo sarà decisamente più complesso.

