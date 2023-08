Prisoners di Denis Villeneuve uscì nel 2013 e ricevette il plauso di critica e pubblico soprattutto grazie alle interpretazioni dei due protagonisti Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal.

Il film ruota intorno al rapimento di due bambine e alla ricerca disperata del padre (Jackman) per ritrovarle. L’uomo è disposto a tutto per riaverle, anche a usare la violenza. Nel frattempo anche il Detective Loki (Gyllenhaal) si mette sulle tracce del rapitore. Uno dei sospetti è interpretato David Dastmalchian, il quale finirà per suicidarsi. L’attore, in un’intervista con Cinema Therapy, ha parlato nello specifico di quella scena e di quanto sia stato difficile per lui realizzarla.

Lavorare con Denis che si preoccupa profondamente dei suoi attori ed è molto amorevole e di supporto è stato fantastico. C’è stato un momento nella scena del suicidio, dal momento che io sono una persona che ha una storia alle spalle con questo tema, che è stato triggering e difficile per me. Se dovessi interpretare adesso una scena di suicidio chiederei un po’ più di supporto e aiuto perché c’è stato un momento in cui giravamo in cui ho pensato di essere uscito un po’ dai binari, mi sono sentito un po’ perso, ma per fortuna ci siamo fermati per un momento e sono stato in grado di riprendermi.

A seguire la sinossi ufficiale del film:

Cosa sei disposto a fare per proteggere la tua famiglia? Keller Dover (Hugh Jackman) si trova ad affrontare il peggiore incubo per un genitore. Sua figlia di sei anni, Anna, scompare insieme alla sua amica Joy e mentre i minuti diventano ore, il panico prende il sopravvento. L’indizio principale è un camper fatiscente parcheggiato nella loro strada. A capo dell’investigazione, il Detective Loki (Jake Gyllenhaal) arresta il suo proprietario, Alex Jones (Paul Dano), ma la mancanza di prove lo costringe al suo rilascio. Mentre la polizia segue diverse piste, la pressione cresce e sapendo che è in gioco la vita di sua figlia, fuori di sé Dover decide di non avere altra scelta che quella di prendere in mano la situazione. Ma fino a dove si spingerà questo padre disperato, per proteggere la sua famiglia? Con Jackman e Gyllenhaal, il thriller drammatico “Prisoners è interpretato da un cast stellare, tra cui la candidata all’Oscar® Viola Davis (“The Help, “Doubt), la candidata al Golden Globe Maria Bello (“A History of Violence, “The Cooler), il candidato all’Oscar® Terrence Howard (“Hustle & Flow), il premio Oscar® Melissa Leo (“The Fighter) e Paul Dano.

