David Dastmalchian è il protagonista di Late Night With the Devil dei fratelli Cameron e Colin Cairnes. Il film è un horror ambientato in Australia negli anni ’70 con protagonista il conduttore di un talk show notturno.

Dastmalchian ha esordito sul grande schermo niente meno che in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan dove interpretava un uomo con turbe psichiche arruolato da Joker. Per l’attore quella parte è stata fondamentale nella sua carriera. Non solo ha lavorato nuovamente con Nolan in Oppenheimer, ma anche Denis Villeneuve (per il quale ha recitato in Prisoners) è rimasto affascinato.

Una delle prime cose che [Villeneuve] mi disse fu: “Voglio sapere della tua esperienza sul set di Il Cavaliere Oscuro. Voglio sapere com’è stato lavorare con Christopher Nolan.” E dieci anni dopo aver girato Prisoners, ora mi ritrovo di nuovo con Christopher Nolan sul set di Oppenheimer, e stiamo parlando di quanto ami il lavoro di Denis Villeneuve. È stato lui a farmi domande sulle mie esperienze sul set con il nostro amico Denis. Sapere di essere un piccolo filo che collega questi due artisti, ho trovato che fosse un momento di vita incredibilmente affascinante.

Ma il legame con Batman non finisce qui. Racconta infatti Dastmalchian come si è preparato per il ruolo del conduttore di talk show e come questo lo abbia portato a riconnettersi con il Joker di Heath Ledger.

I fratelli Cairnes mi hanno inviato un mucchio di filmati che avevano accumulato su Don Lane. Era il Johnny Carson della televisione australiana. Ha fatto questa famosa intervista con Tom Waits, e molte persone pensano che Heath Ledger si sia ispirato a essa per la sua interpretazione del Joker. La probabilità di un’ispirazione condivisa è piuttosto interessante, ed è anche la natura ciclica di essere un narratore.

Late Night With the Devil è uscito nelle sale statunitensi il 22 marzo.

