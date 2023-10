In occasione di un’intervista con GQ, David Fincher ha espresso un po’ di preoccupazione sull’impatto delle intelligenze artificiali (IA) su Hollywood, pur riconoscendole come uno strumento davvero potente.

Il regista crede che le IA non siano destinate a sostituire l’impronta degli esseri umani:

Credo siano uno strumento davvero potente, ma non ho ascoltato nessuna canzone dei Beatles generata da IA che sia paragonabile a Eleanor Rigby. Perciò ne riparliamo finché qualcuno non suonerà una canzone realizzata con l’IA che mi stenderà. Magari tra un anno mi rimangerò le parole, ma credo che in fin dei conti la cosa che ci smuove nella poesia, nella scrittura, nelle canzoni e nella fotografia sia il tocco umano. Tutto ciò che le rende, appunto, umane.

Fincher ha però spiegato di aver impiegato l’IA nella lavorazione del suo ultimo film, The Killer, con Michael Fassbender:

Avevamo un paio di battute che non erano uscite bene, con Michael, perciò lui le ha registrate sull’iPhone in un ambiente che non era adatto a registrare delle voci fuori campo. Perciò abbiamo processato ore e ore di dialoghi fuori campo che avevamo in archivio, e [il software] ha trasformato [le nuove battute] in qualcosa di pulito e cristallino. È uno strumento molto comodo.

Cosa ne pensate delle parole di David Fincher? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

