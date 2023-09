David Fincher ha presentato a Venezia il suo ultimo film. Prodotto da Netflix, The Killer vede nei panni del protagonista Michael Fassbender. L’attore interpreta un assassino privo di qualsiasi remora morale ma con un atteggiamento quasi zen e che, per rilassarsi, ama particolarmente ascoltare gli Smiths. Sia che vengano dalle casse delle sue automobili, sia che escano dalle cuffiette nelle sue orecchie, le canzoni degli Smiths accompagnano tutto il film.

Durante la conferenza stampa di presentazione del film Fincher ha parlato anche della scelta della colonna sonora.

Gli Smiths sono stati un’aggiunta in post-produzione perché sapevo che volevo utilizzare How Soon is Now e adoravo l’idea di quella canzone specifica come mezzo per alleviare la sua ansia. Mi piaceva che fosse una musica per meditare, ho pensato fosse divertente.