Prima che Samuel L. Jackson fosse scelto per interpretare Nick Fury nel film dell’Universo Marvel, gli spettatori avevano già avuto modo di conoscere il personaggio in un film con il volto di David Hasselhoff.

Il progetto doveva dare il via a una serie televisiva con Hasselhoff, ma non ebbe il successo sperato. Fu una delle prime incursioni di David S. Goyer nel mondo dei cinecomic, come raccontato durante un’intervista per l’Happy Sad Confused podcast.

“A volte la gente usa Nick Fury come esempio del perché io non sia un bravo sceneggiatore” ha raccontato. “Avevo scritto la sceneggiatura, ma poi scomparve completamente“.

Ha poi aggiunto:

Anni dopo mi dissero: “Realizzeremo un film per la televisione alla Fox per qualcosa come tre milioni di dollari con David Hasselhoff“, senza nulla togliere a David Hasselhoff. […] Fu praticamente riscritto da Dio sa chi e chissà da quante persone. Ed ecco tutto.

Goyer scrisse poi la trilogia di Blade, Batman Begins, Ghost Rider: Spirito di vendetta, L’uomo d’acciaio, e Batman v Superman: Dawn of Justice, e poi fu accreditato anche per la storia di Il cavaliere oscuro e il suo sequel.

