David Krumholtz (Isidor Isaac Rabi in Oppenheimer) di recente è stato intervistato da EW per promuovere il suo ultimo film, Lousy Carter, e ne ha approfittato per parlare senza filtri della sua recente campagna, purtroppo fallita, per ottenere il ruolo di Ben Grimm/La Cosa nel prossimo progetto Marvel Studios dedicato ai Fantastici 4.

“Già, è stato tutto un mio tentativo enorme e sfacciatamente codardo di entrare a fare parte dell’UCM in qualsiasi modo. Ho incontrato il regista (Matt Shakman) per Ben Grimm” ha confermato l’attore, che ha poi aggiunto:

L’ho incontrato solo grazie alla potenza mediatica di un post su twitter e su Instagram… post che ho rimosso repentinamente un paio d’ore dopo averli pubblicati. Ero davvero in imbarazzo per averli scritti, dicevano qualcosa tipo: “Vorrei solo essere preso in considerazione” e c’era una foto della Cosa. Matt (Shakman) è riuscito in qualche modo a visualizzarlo, così abbiamo organizzato un incontro e ne abbiamo parlato. E, vi assicuro, non sono mai stato così sfacciato ad un incontro: praticamente lo stavo implorando di darmi il ruolo, dritto al punto, mettendo in chiaro da subito quanto fossi deciso ad averlo e quanto appassionato fossi. Ovviamente come sappiamo alla fine non è servito a nulla.

L’attore ha parlato della sua grande passione per i fumetti:

Sono cresciuto leggendo I fumetti Marvel. Era tutto ciò che leggevo da bambino. Non ero tanto un tipo da DC. Leggevo solo roba Marvel e ne sono diventato ossessionato. Ho anche lavorato in un negozio di fumetti, a 11 anni, prima di diventare un attore.. e mi facevo pagare in fumetti.

Come ben sappiamo, la settimana scorsa sono stati annunciati i nomi ufficiali per i quattro protagonisti e, inutile dirlo, quello di Krumholtz non era tra quelli. Il ruolo di Ben Grimm è infatti andato a Ebon Moss-Bachrach, lodato dall’attore:

Penso che Ebon Moss-Bachrach sia una scelta eccellente. Una selta davvero sensata.

Krumholtz avrà perso una battaglia ma non la guerra: l’attore è pronto a qualsiasi cosa pur di entrare a fare perte dell’UCM, ha infatti dichiarato che la sua campagna per entrare a fare parte di un cinecomic Marvel non finisce qua e ha già in mente il prossimo ruolo che potrebbe interpretare, l’Uomo Talpa:

Non sto scherzando. Dai, sarei perfetto per l’Uomo Talpa, ma va bene anche altro. Farei tutto quello che la Marvel mi direbbe di fare. Sicuramente finirò per interpretare un personaggio secondario tipo il terapista dei supereroi. Ammettiamolo. C’è poca scelta per i tipi come me, nel mondo, purtroppo. Sono già troppo vecchio e rientro in nessun tipo di “forma” accettabile. Quindi, vedremo come andrà a finire… sempre che vada a finire in qualche modo”.

L’attore ha già dato il via alla campagna social su twitter che potete vedere qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

