DC Studios: Kevin Feige commenta il nuovo, importante incarico di James Gunn

Kevin Feige, mente dei Marvel Studios, ha commentato brevemente ai microfoni di Deadline la notizia del nuovo ingaggio del regista James Gunn come co- presidente della neonata divisione della Warner Bros. DC Studios che si occuperà ovviamente dei prodotti cinefumettistici della DC.

Ecco il breve e conciso commento:

Ha molto lavoro da fare per la Marvel da qui a maggio, fatto di cui è ben consapevole. Ma dopo questo sarò in prima fila per vedere tutto quello che realizzerà.

Gunn, ricordiamo, ha ancora due progetti da presentare dei Marvel Studios. Il terzo capitolo dei Guardiani della galassia e lo speciale natalizio (in uscita a novembre).

Gunn e Safran prenderanno le redini di DC Studios e di tutti i progetti in lavorazione a partire dal 1 novembre. Finora, De Luca e Abdy avevano preso decisioni creative su film come Black Adam, The Flash e Aquaman e il regno perduto, seguendone la postproduzione e le riprese aggiuntive. Ora sarà il turno dei nuovi dirigenti.

