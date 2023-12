La lavorazione di Deadpool 3 prosegue a spron battuto ora che lo sciopero degli attori è giunto al termine e, dal set dell’attesissimo cinecomic di Shawn Levy interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, arrivano alcune nuove, interessanti foto.

Immagini che, come potete constatare voi stessi dal tweet qua sotto, propongono succose easter egg collegate a Captain America: il Primo Vendicatore, il film di Joe Johnston che nel 2011 ha inaugurato il percorso di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, e Moon Knight, la serie TV Marvel Studios con Oscar Isaac disponibile in streaming esclusivo su Disney+.

Negli scatti possiamo infatti scorgere la vettura che il villain Teschio Rosso guidava nel primo Captain America e un furgoncino dei cupcake simile a quello visto nella serie TV.

Bocoran foto di set syuting DEADPOOL 3. Truk cupcake yg dimodifikasi, mirip sama yg muncul di series MOON KNIGHT. Mobil Red Skull yg muncul di CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER. Hmmm bakal gimana hubungannya nih? Dijadwalkan rilis 26 Juli 2024. pic.twitter.com/qL7fCNiuZV — Habis Nonton Film (@HabisNontonFilm) December 5, 2023

Ma non è tutto. Ryan Reynolds già a inizio novembre aveva svelato che in Deadpool 3 ci sarebbe stato anche Dogpool: ora il profilo Instagram ufficiale del cane ci mostra un’altra immagine del cane di Wade Wilson questa volta in compagnia proprio del suo proprietario:

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

