Di Deadpool 3 non sappiamo praticamente nulla, ma le notevoli aspettative delle persone rendono qualsiasi cosa molto fraintendibile, comprese delle foto, come quella postata recentemente da Hugh Jackman su Twitter, che non fanno vedere praticamente nulla che possa collegare l’immagine al Mercenario Chiacchierone.

Qualche ora fa, Hugh Jackman ha pubblicato su Twitter la foto che potete vedere qua sotto in cui lo vediamo intento a osservare il suo iPhone con un’espressione stupita che è stata letta da molti come una reazione al fatto che potrebbe aver ricevuto la chiamata per tornare a interpretare Wolverine in Deadpool 3.

Ecco lo scatto arrivato online:

Casualmente, gli sceneggiatori di Deadpool 3, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno affrontato questa discussione qualche giorno fa nel corso di un’intervista rilasciata al Post-credit podcast. Interpellati sul possibile ingresso del Wolverine di Hugh Jackman nel Marvel Cinematic Universe, magari proprio in Deadpool 3, i due hanno chiaramente risposto di non sapere nulla in merito.

Rhett Reese, nello specifico, si è così espresso:

Non lo so. Non abbiamo informazioni di sorta in merito e anche se le avessimo non potremmo condividerle. Ho un suggerimento. Dovrebbe essere qualcuno di più basso questa volta. Magari Zack Galifianakis o Patton Oswalt. Onestamente impiegherei qualcuno di sconosciuto. Lo stesso Hugh Jackman era alquanto sconosciuto al tempo e ci furono svariati commenti all’insegna del “È troppo alto, non ha l’aspetto adatto, chi è questo tizio australiano?”. Se stanno pensando a quale carta giocare, per quel che mi riguarda sceglierei qualcuno che non abbiamo mai visto.

