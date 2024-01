Abbiamo già segnalato i post pubblicati su Instagram da Ryan Reynolds e Dogpool per festeggiare la fine delle riprese di Deadpool 3, il cinecomic diretto da Shawn Levy dove la star canadese interprete del Mercenario Chiacchierone ha lavorato insieme a Hugh Jackman, di ritorno nei panni di Wolverine.

A margine del Wrap, anche Hugh Jackman ha voluto salutare il set di Deadpool 3 con un contenuto pubblicato sui suoi social, nello specifico un video dove lo vediamo intento a farsi tagliare la barba che si era fatto crescere per aderire al look del mutante che interpreta da, ormai, 24 anni.

Il filmato, che trovate qua sotto, è accompagnato dal testo che segue:

Che esperienza memorabile! Ho amato ogni minuto della realizzazione di questo film. Beh… magari non le sessioni di allenamento alle 4 del mattino o il pesce e le verdure al vapore 4 volte al giorno per 6 mesi, ma l’altro 93,2%. Un ringraziamento collettivo all’intero cast e alla troupe. Siete tutti eccezionali! Se stai leggendo questo post e pensi io stia parlando di te, è così. A due dei miei migliori amici, Ryan Reynolds e Shawn Levy, posso solo dire che non sarei potuto farlo senza di voi. Letteralmente! Non vedo l’ora che arrivi il 26 luglio. È ora di tagliarsi la barba.