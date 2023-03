Deadpool 3: Hugh Jackman posta una foto col regista Shawn Levy, Ryan Reynolds è “disgustato”

In attesa dell’avvio ufficiale delle riprese di Deadpool 3, i due protagonisti Hugh Jackman e Ryan Reynolds continuano a “regalare gioie” tramite i loro social.

GUARDA – Hugh Jackman fa vedere una foto dei pasti da 8000 calorie quotidiane per tornare nei panni di Wolverine

Qualche ora fa ad esempio, Hugh Jackman ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui compare insieme al regista di Deadpool 3 Shawn Levy – con il quale aveva già collaborato anni fa a Real Steel – accompagnata dalla didascalia “Trascorrendo del tempo di qualità insieme all’incredibile Shawn Levy e, se devo essere sincero… parlando ALLE SUE spalle”. Un ovvia frecciatina verso Ryan Reynolds la sui risposta non si fa attendere. Intervenendo nei commenti in calce alla foto, la star si limita a sottolineare la cosa con un laconico “disgustoso”.

Si tratta, chiaramente, di un nuovo capitolo della ironica faida social fra le due star, una “battaglia” a suon di battute e prese in giro reciproche che va avanti da anni. Di recente, Ryan Reynolds ha parlato seriamente di quanto stimi il collega – e amico – nel corso di un intervento a Londra. Potete leggere le sue parole in questo nostro articolo.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!