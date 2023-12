Giusto qualche giorno fa, vi abbiamo detto che Deadpool 3, il cinecomic di Shawn Levy con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è al primo posto nella classifica dei film più attesi del 2024 secondo Fandango, la nota piattaforma americana per la prevendita di biglietti cinematografici.

È comprensibile: nonostante la crisi del Marvel Cinematic Universe, si tratta della prima volta di Deadpool all’interno del franchise da quando la Disney ha acquistato la 20Th century Fox, Ryan Reynolds è una star amatissima, Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine e si attendono battute “meta” e camei di ogni tipo.

Proprio per questo, l’ultimo post Instagram diffuso da John cena sta facendo discutere il fandom. L’attore e wrestker ha pubblicato, come sua abitudine, una foto priva di didascalia. Solo che si tratta di una foto molto conosciuta ormai di Deadpool 3. Che possa trattarsi di un qualche genere d’inizio in merito alla sua presenza nella pellicola? Al momento, nessuno può dare una risposta.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Jhon Cena in Deadpool 3? Ditecelo nei commenti!

