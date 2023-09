Deadline ha pubblicato un articolo alla luce dell’accordo trovato dal sindacato WGA sottolineando come film come Deadpool 3 siano tutt’altro che garantiti per il 2024 o comunque per le date d’uscita programmate.

Una fonte del sito, coinvolta nel settore del marketing, ha parlato del calendario del 2024 definendolo “irrealistico”, perciò film come Deadpool 3 (maggio 2024) e Mission: Impossible 8 (giugno 2024) potrebbero slittare.

È vero, d’ora in avanti gli sceneggiatori potranno rimettersi all’opera e ritoccare tutto il necessario, ma prima del ritorno sul set servirà anche un accordo per SAG-AFTRA, in sciopero dallo scorso luglio.

In tal senso, se si potrà tornare a girare tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 è bene aspettarsi un calendario decisamente diverso da quello attuale.

