Deadpool 3 sarà il primo film del Mercenario Chiacchierone a far parte del Marvel Cinematic Universe dopo l’acquisto della 20Th Century Fox da parte della Disney. Al netto dei cammei di Patrick Stewart in Doctor Strange 2 ed Evan Peters in WandaVision.

Deadpool è anche l’unico franchise della ex major a essere stato ereditato “così com’è”.

In una chiacchierata fatta con TotalFilm, il regista Shawn Levy ha spiegato che Deadpool 3 omaggerà la storia dei cinecomic Marvel prodotti dalla fu 20Th Century Fox:

Deadpool e Wolverine sono personaggi iconici della Marvel, più specificamente, personaggi iconici dell’era Marvel targata 20Th Century Fox Fox. Non faremo finta che, con un semplice schiocco delle dita, improvvisamente quella eredità della Fox non esista più e che non abbia plasmato gran parte di ciò che ora conosciamo come MCU. La Fox ha anche plasmato la carriera di Ryan Reynolds, quella di Hugh Jackman e la mia (il successo di Levy è deflagrato col primo film della saga di Una notte al museo, ndr.). Quindi c’è molta storia da trattare e c’è molta storia della Marvel alla Fox. Farà di sicuro parte del nostro racconto.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, è al momento privo di data d’uscita.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

