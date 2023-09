In occasione di un’intervista con EW durante il TIFF, Shawn Levy ha parlato di Deadpool 3, spiegando quanto sia stato significativo per lui mostrare i due personaggi iconici sul grande schermo.

Per rendere il tutto ancora più iconico ha dovuto perciò fare riferimento a un costume ben noto dei fumetti:

Come tutto il resto del mondo, ho aspettato due decenni di vedere Wolverine in un film con Deadpool, e visto che non sapevo se questa sarebbe stata l’ultima occasione di vedere Wolverine sullo schermo, ho deciso di assicurarmi che mostrassimo il costume giallo e blu e che lo facessimo a dovere.

Ha poi parlato dello stato della produzione con Deadline:

Come il resto dell’industria, o comunque gran parte, siamo in pausa. Eravamo a metà delle riprese di Deadpool con Wolverine co-protagonista, è stata una gioia ogni giorno e devo dire che quella chimica – allerta spoiler – è sfrenatamente meravigliosa come speravamo che fosse. Siamo a metà delle riprese, la nostra troupe e tutti noi stiamo aspettando un accordo giusto ed equo che ponga fine agli scioperi.

Shawn Levy teases the chemistry between Ryan Reynolds and Hugh Jackman in 'Deadpool 3' #TIFF23 pic.twitter.com/tkoUrIlXKu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 9, 2023

Ha poi confermato il divieto ai minori:

Adoro Deadpool. Il primo film per me è perfetto, perciò di certo non intendevo rovinare il suo DNA. Il nostro film è crudo, audace e decisamente vietato ai minori. Abbiamo fatto di tutto per non girarlo in teatro di posa con ambientazioni digitali e internet lo ha dimostrato svelando le foto delle riprese, grazie tante. Ma no, volevamo qualcosa che fosse realistico. Ma se metti Hugh Jackman nei panni del suo personaggio più iconico assieme a Ryan Renolds nei panni del suo personaggio più iconico, ti ritrovi davanti qualcosa più sulla scia di Prima di mezzanotte, 48 Hours e un Biglietto in due che di L’aereo più pazzo del mondo.

Durante un’intervista con Collider ha poi ribadito che il film sarà un “bagno di sangue vietato ai minori“, perciò “la storia, il tono e il film stesso tendono a riflettere il dono di avere Deadpool e Wolverine nello stesso posto per la prima volta, perciò di certo non ne prenderemo le distanze“.

Sulle voci di corridoio si è poi limitato a dire.

Vorrei non commentare nulla, ma voglio solo dire che le voci sugli attori, i cantanti e le stelle delle sport che a quanto pare sarebbero in Deadpool 3 sono esilaranti. Se dipendesse da internet, avrei il più grande cast mai scritturato nella storia del cinema. Voglio quindi dire che alcune di quelle voci sono vere, altre no.



Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, è al momento privo di data d’uscita.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

