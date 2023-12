Ryan Reynolds ha pubblicato un messaggio – o meglio, un flusso di coscienza! – in risposta ai numerosi leak dal set di Deadpool 3 degli ultimi giorni. L’attore e produttore confida infatti che le sorprese che ha in serbo il film rimangano tali fino all’uscita in sala, perché effettivamente alcuni leak recenti hanno svelato importanti cameo della pellicola diretta da Shawn Levy. Ecco il suo messaggio:

Le sorprese fanno parte della magia dei film al cinema. È importante per noi girare il nuovo film di Deadpool in ambientazioni reali e naturali, utilizzando effetti speciali veri anziché girare in teatro di posa e con effetti digitali. I teleobiettivi continuano a rovinare le sorprese rendendo la situazione difficile per tutti.

Speriamo che alcuni siti e canali social si trattengano dal mostrare le immagini prima che il film sia pronto. Questo film è stato costruito per la gioia del pubblico – e la nostra più grande speranza è che la maggior parte della magia venga preservata per il film definitivo che vedremo sul grande schermo. Parte del motivo per cui le persone pubblicano gli spoiler è l’entusiasmo. Mi rendo conto che non sono veri problemi, questi, e che rientrano nella lista dei “bei problemi”. Adoro fare questo film!