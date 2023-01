Deadpool 3 mostrerà Wolverine e il Mercenario Chiacchierone in maniera “autentica”, secondo Ryan Reynolds

Nel corso di un’intervista con The Wrap, Ryan Reynolds è tornato a parlare di Deadpool 3 in cui condividerà lo schermo con il Wolverine di Hugh Jackman.

Mettere due personaggi tanto diversi nello stesso film non sarà facile:

È come trovarsi sul filo del rasoio, come per la maggior parte di questi film quando si tratta di tono. In questo caso, però, abbiamo la collisione di due personaggi molto iconici che esistono nell’Universo Sussidiario Marvel [ride]… adesso siamo nell’Universo Cinematografico Marvel.